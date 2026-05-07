Оператор связи в Коми заплатит пенсионеркам по 5 тысяч за звонки мошенников

Прокуратура Сыктывкара заступилась за двух пенсионерок 75 и 76 лет, которых обманули телефонные мошенники. Аферисты звонили женщинам через иностранных операторов связи, подменяя номера.

Проверка показала, что оператор, пропустивший эти звонки, нарушил закон «О связи». По правилам, компания обязана передавать вызовы только с реальными номерами абонентов, а если звонок идет из-за границы, но определяется как российский – блокировать его до проверки подлинности. Этого сделано не было.

Еще в апреле 2025 года мирового судью оператор уже привлекли к административной ответственности за нарушение. А прокуратура пошла дальше и подала иск о взыскании морального вреда. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга требования удовлетворил и обязал компанию выплатить каждой пенсионерке по 5 тыс. рублей. Решения пока не вступили в законную силу, но прокуратура будет контролировать их исполнение. В том же суде рассматривается еще один аналогичный иск надзорного ведомства.

