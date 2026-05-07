Приставы с третьей попытки взыскали с виновника ДТП в Коми 160 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали с виновника ДТП в Сыктывкаре 160 тысяч рублей, им удалось это лишь с третьей попытки. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Сыктывкарец взял в аренду Renault Logan и по своей вине попал в ДТП. Владелец иномарки подал иск в суд. С мужчины взыскали в общей сложности более 160 тысяч рублей. Однако житель столицы Коми платить отказался.

«Первое и второе предъявление исполнительного листа в службу судебных приставов окончились с нулевым результатом», – рассказали в ФССП.

Как пояснили в ведомстве, тогда у должника не было ни накоплений, ни работы, ни имущества, которое можно было выставить на торги. Третье исполнительное производство завели почти через три года после судебного процесса.

«Пристав установила должнику срок для добровольного исполнения и, как только он истек, уведомила о штрафной санкции в виде исполнительского сбора и обратила взыскание на счета», – говорится в сообщении.

Имущественное положение жителя Коми за это время изменилось. Поэтому он полностью погасил долг.