В Ухте на 9 Мая запретили квадрокоптеры и любые другие беспилотники

В Ухте запретили запускать квадрокоптеры в День Победы.

В Ухте на День Победы запретили использовать квадрокоптеры и другие летательные аппараты. Соответствующее объявление появилось в паблике городской администрации.

Как пояснили в мэрии, мера связана с недавними событиями: ранее сотрудники ФСБ предотвратили в Коми атаку дронов на нефтяное предприятие. При задержании двое мужчин оказали вооруженное сопротивление и были убиты. Позже у них нашли два беспилотника с боевыми частями, снаряженными взрывчаткой иностранного производства, и два пистолета Макарова. В телефонах нашли сведения, подтверждающие их преступные намерения.

Напомним, в Коми с 1 июня 2023 года действует запрет на использование БПЛА в границах 28 промышленных объектов. В 2025-м ввели ограничения на распространение информации о беспилотниках и средствах ПВО, а в 2026-м запретили снимать места дислокации войск и военную технику.

