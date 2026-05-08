В Ухте нашли 500 тысяч рублей на противоклещевую обработку детских лагерей

В 2025 году Ухту включили в перечень эндемичных по клещевому энцефалиту территорий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте нашли средства на акарицидную обработку детских оздоровительных лагерей. Без нее организации не смогли бы получить положительное заключение от Роспотребнадзора Коми и, соответственно, начать работу. В 2025 году Ухту включили в перечень эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территорий. Теперь в муниципалитете обязательно проводить специальную обработку от переносчика заболевания. Охватить требовалось 50 лагерей, а также места общего пользования.

В марте 2026 года выяснилось, что Роспотребнадзор провел экспертизу некоторых учреждений, а финансирование на обработку в бюджете не заложили. Надзорный орган предупредил: если мероприятия не организовать, ни один летний лагерь не получит положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

На аппаратном совещании правительства Коми мэр Ухты Марина Метелева озвучила, что на обработку требуется около 500 тыс. рублей. В администрации муниципалитета позже пояснили, что деньги найти удалось. Договоры на выполнение работ уже заключены. Обработку проведут до начала работы лагерей, но точную дату не называют.

По данным Роспотребнадзора по Коми, с конца марта – начала сезона зарегистрировали 102 случая укуса клещами, из них 25 – у детей. Привитыми от клещевого энцефалита были 25 человек. Противоклещевой иммуноглобулин ввели 13 детям и 8 взрослым, еще 26 взрослым назначили йодантипирин. Один укушенный из Ухты уже зафиксирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А если б на секунду опоздал…»: интинец, случайно проходящий мимо речки, вытащил из-подо льда 14-летнего школьника, который высматривал выдру

Ремонтник вагонов спас тонущего школьника из-подо льда в Инте (подробности)