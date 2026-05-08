В Коми возобновят вертолетные рейсы в отдаленные районы

Вертолеты «Комиавиатранса» снова полетят в северные районы республики.

В Коми снова запускают вертолетное сообщение с труднодоступными населенными пунктами. Глава республики Ростислав Гольдштейн поручил региональному правительству организовать авиаперевозки для жителей Усть-Цилемского и Ижемского районов. Выполнять рейсы будет компания «Комиавиатранс».

Новый маршрут составили с учетом потребностей людей, проживающих в селах и деревнях, куда сложно добраться по земле. Для многих таких населенных пунктов вертолет остается едва ли не единственным способом быстро попасть в районный центр или к транспортным узлам.

Маршрут пройдет через Печору, Усть-Цильму, Чаркабож, Кипиево, Брыкаланск, Няшабож и Ижму. После этого вертолет снова проследует через ряд населенных пунктов и вернется в Печору. Такой кольцевой формат позволит жителям сразу нескольких сел пользоваться авиасообщением без длительных пересадок и сложных поездок.

В министерстве транспорта Коми пояснили, что запуск рейсов должен улучшить транспортную доступность северных территорий, где до сих пор сохраняются серьезные сложности с передвижением. Особенно это актуально в периоды межсезонья, когда дороги становятся практически непроходимыми, а стабильного наземного сообщения нет.

В ведомстве также сообщили, что решение о возвращении вертолетных рейсов приняли после многочисленных обращений местных жителей. Люди неоднократно поднимали вопрос транспортной изоляции, в том числе обращались к депутатам от партии «Единая Россия», которые передали проблему руководству региона.

Ожидается, что после возобновления полетов жителям станет проще добираться до Печоры и Усть-Цильмы, а также решать бытовые, медицинские и рабочие вопросы, связанные с поездками за пределы своих населенных пунктов.

