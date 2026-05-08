В Коми за неделю от клещей пострадали почти 90 человек

Роспотребнадзор предупреждает об опасности энцефалитных клещей в республике.

В Коми с 27 апреля по 4 мая этого года в больницы обратились из-за присасывания клещей 89 человек, среди них 20 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Если считать с 29 марта, то общее число пострадавших достигло 191, из них сорок пять несовершеннолетних. Больше всего обратившихся живут в Сыктывкаре – 74 человека. В Прилузском районе их 27, в Сыктывдинском – 17, в Усть-Вымском – 18. По 11 случаев зафиксировано в Сысольском, Усть-Куломском и Корткеросском районах. По пять обращений пришлось на Койгородский, Княжпогостский и Удорский районы, еще четверо пострадавших – из Ухты.

Шестьдесят человек из всех обратившихся были привиты от клещевого энцефалита, а 20 детям и ч14 взрослым ввели противоклещевой иммуноглобулин, а 55 взрослых получили назначение йодантипирина.

Отмечается, что в 60 процентах случаев это случилось прямо на придомовой территории. Почти в двадцати двух процентах – в лесах, полях и других природных местах, например при охоте, рыбалке или простом походе в лес. На дачных участках произошло четырнадцать с половиной процентов укусов, а в местах скопления народа – всего три с половиной процента. Четыре случая завезены из других регионов России.

