В Коми двое приезжих пытались продать больше двух килограммов наркотиков

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Волгограда за наркоторговлю в Коми Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники управления ФСБ по Коми задержали двух жителей Волгограда, которым инкриминируют покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигуранты купили в Сысольском районе оптовую партию наркотиков. Запрещенные вещества они привезли в Сыктывкар, чтобы продать. Один из сообщников был курьером, а другой – фасовщиком. Обоих задержали сотрудники ФСБ. У них изъяли килограмм наркотиков. Силовики нашли квартиру, где хранились запрещенные вещества. Там обнаружили еще 1,3 килограмма наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов заключили под стражу. Согласно законодательству, им грозит до 20 лет лишения свободы.