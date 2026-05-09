Диспансеризация в Коми за три месяца выявила рак и диабет у десятков пациентов

Фото: архив КП.

С начала года регулярные медосмотры помогли обнаружить рак и диабет у десятков жителей Коми, которые чувствовали себя абсолютно здоровыми и ни на что не жаловались.

Оказывается, как рассказывает республиканский Минздрав, многие серьёзные болезни вроде онкологии или диабета долгое время никак себя не проявляют. И только благодаря диспансеризации можно вовремя заметить проблему и начать лечиться, пока не поздно.

Цифры статистики говорят сами за себя. За первые три месяца 2026 года в регионе профилактические осмотры прошли почти 79 тысяч человек, а именно – 78 736. И у сотен из них, кто считал себя полностью здоровым, врачи неожиданно нашли хронические неинфекционные заболевания.

Что именно выявили? Рак – у 19 человек, диабет – у 91 пациента, болезни сердца и сосудов – у 370, а проблемы с дыханием – ещё у 19. Каждого такого пациента отправили на дообследование и назначили лечение. Суть простая: чем раньше найдёшь болезнь, тем больше шансов спасти жизнь и избежать сложной и дорогой терапии на запущенных стадиях.

Кстати

В Коми республиканском онкодиспансере приступил к работе психолог для пациентов и их близких, теперь они могут обратиться за бесплатной консультацией к психологу Надежде Александровне Меркуловой. Записаться можно по телефону 8 (8212) 24-41-49 или обратившись в регистратуру поликлиники онкодиспансера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда на УЗИ сказали о двойне, я полдня смотрела в стену»: как семья из Эжвы стала в один миг многодетной и ни на секунду не пожалела об этом

Семья из Эжвы раскрыла секреты семейного многодетного счастья (подробности)