92-летней Марии Есевой в Сыктывкаре вручили частицу Вечного огня из Москвы

Мария Петровна родилась в 1934 году, ей было всего 7, когда началась война. Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата из Москвы передали 92-летней Марии Петровне Есевой – инвалиду Великой Отечественной войны, ветерану труда. Об этом в соцсетях сообщил глава города Максим Мартышин.

Мария Петровна родилась в 1934 году. Когда началась война, ей было всего семь лет. Семья оказалась на оккупированной территории, потом их сослали в Коми АССР под Печору. Мать умерла, отец пропал без вести на фронте, а четыре с половиной года девочка воспитывалась в детском доме. Несмотря на все трудности, она сумела вырастить троих детей и теперь счастливая бабушка и прабабушка.

Днем ранее, 7 мая, частицу Вечного огня передали почетным гражданам Сыктывкара Николаю Рочеву и Василию Попову. Мартышин написал, что когда смотришь в глаза этих людей, понимаешь: это поколение с большой буквы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда на УЗИ сказали о двойне, я полдня смотрела в стену»: как семья из Эжвы стала в один миг многодетной и ни на секунду не пожалела об этом

Семья из Эжвы раскрыла секреты семейного многодетного счастья (подробности)