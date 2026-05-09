В Коми появится 20-я госпрограмма – развития внутреннего туризма

Программное финансирование в республике превышает 90% расходов бюджета.

В правительстве Коми дополнили перечень государственных программ новой – «Развитие внутреннего и въездного туризма». Это 20-я по счету программа. Ответственным назначили министерство туризма, созданное с 1 января 2026 года.

Когда именно разработают документ, пока не уточняется, но в нем пропишут цели, задачи, источники и объемы финансирования, мероприятия и целевые показатели. За исполнением будут следить не только власти, но и депутаты Госсовета Коми и Контрольно-счетная палата региона.

До этого туризм несколько лет переходил из одного ведомства в другое. Сначала его курировало министерство культуры, а с 2023 года – министерство экономического развития и промышленности. Именно оно разработало концепцию развития туризма на 2023–2028 годы и региональную программу автомобильного туризма (утверждена в ноябре 2024-го). Теперь в республике появилось отдельное ведомство, а существовавшая с 2020 года автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию туризма и продвижению Республики Коми» превратится в Туристский информационный центр.

Коми перешла на программное финансирование с 2013 года. Сейчас программные деньги превышают 90% всех бюджетных расходов. Каждая программа посвящена определенной сфере (образование, здравоохранение, экономика, правопорядок, ЖКХ и т.д.), делится на подпрограммы и конкретные мероприятия. Программы постоянно корректируют: уточняют показатели, перераспределяют финансирование, вписывают задачи нацпроектов. Примерно раз в несколько лет их глобально обновляют. Перечень тоже меняется: например, в 2024 году появилась 19-я программа – комплексного развития сельских территорий.

