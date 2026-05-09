Число пострадавших в ДТП со скорой в Сыктывкаре выросло до семи человек

Фото: "Коми на связи"

В Сыктывкаре раскрыли новые подробности аварии с участием автомобиля скорой помощи. По данным республиканской Госавтоинспекции, количество пострадавших увеличилось до семи человек.

ДТП случилось накануне, 8 мая, в 16:06. Водитель 1976 года рождения за рулем Ford двигался по улице Школьной в сторону Серова. На регулируемом перекрестке он выехал на запрещающий сигнал светофора, хотя у него были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал. В результате мужчина столкнулся с автомобилем «Лада». После удара легковушка наехала на дорожный знак и пешеходное ограждение.

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия сообщить информацию по телефонам 28-18-00, 28-18-44, по номеру дежурной части полиции Сыктывкара 28-18-00 или 02, а также лично прийти в отделение по адресу: Сыктывкар, улица Первомайская, 21.

