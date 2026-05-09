В Коми рассекретили дело эстонца-унтер-офицера СС, осужденного на 25 лет лагерей

Хаава воевал за немцев, а после войны скрывался по чужим документам.

Управление ФСБ по Коми рассекретило архивные материалы уголовного дела на изменника родины, служившего унтер-офицером немецкой дивизии СС «Викинг» в годы Великой Отечественной войны. Из документов следует, что эстонец Феликс Эдуард Гансович Хаава в 1941 году уклонился от призыва в Красную Армию, а в 1943-м добровольно пошел служить к немцам и оставался в их армии до сентября 1944 года. В составе дивизии «Викинг» он участвовал в боях против советских войск, за что получил звание унтер-офицера и два железных креста I и II степени.

После того как Эстонию освободили от фашистов, Хаава, опасаясь наказания, ушел в подполье и примкнул к вооруженной банде, состоявшей из других предателей. Бандиты грабили, боролись с советскими активистами и организовывали теракты. В материалах дела есть сведения, что они готовили вооруженное восстание на случай войны СССР с США и Англией.

В протоколе допроса самого Хаавы цитируется его признание: вместе с подельниками он обсуждал, что если Америка и Англия объявят войну Советскому Союзу, то надо будет агитировать недовольных эстонцев и поднять мятеж, чтобы помочь продвижению англо-американских войск. Также Хаава сознался, что в 1947 году купил фальшивые документы на имя Ремельгаса Юло Юрьевича и жил по ним. В июне 1948 года на закрытом заседании Военный трибунал войск МВД Коми АССР приговорил его к 25 годам исправительно-трудовых лагерей с поражением в правах на пять лет и конфискацией имущества.

