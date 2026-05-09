В Усинске во дворе дома водитель УАЗа сбил 8-летнего велосипедиста

В Усинске 8 мая произошла авария, в которой пострадал восьмилетний ребенок-велосипедист. Мальчик был доставлен в больницу с серьезными травмами.
Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 17:30. Водитель 1970 года рождения за рулем УАЗ «Профи» ехал по улице 60 Лет Октября и при повороте направо во двор наехал на мальчика. Велосипедист двигался по линии тротуара слева направо по ходу движения автомобиля.
Ребенка госпитализировали без сопровождения взрослых. Врачи диагностировали у него автотравму, черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости, ушиб головного мозга, а также травмы головы и перелом ноги.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дамы в минусе: в Коми прекрасная половина человечества зарабатывает почти на 37% меньше, чем мужчины
В Коми женщины снова не угнались за мужскими зарплатами (подробности)