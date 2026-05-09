С начала года самый дешевый бензин вырос в цене на 2,3 рубля

Бензин марки 92 упал в цене на 24 копейки, дизель – на 8 копеек.

Комистат еженедельно публикует данные о розничных ценах на топливо в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и в среднем по республике. В последнем отчете, по состоянию на 4 мая, зафиксированы изменения за четыре недели – с 6 апреля.

Так, в столице Коми за этот период подешевели бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. В начале апреля литр 92-го в среднем по городу стоил 62,10 рубля, а в начале мая – 61,87 рубля. Снижение составило 24 копейки. Для сравнения: в январе цена была 59,57 рубля за литр.

А вот бензин марки АИ-95 за месяц прибавил 10 копеек и достиг 66,11 рубля за литр. В начале года его можно было купить за 63,80 рубля.

Премиальный высокооктановый бензин (АИ-98 и выше) подорожал на 20 копеек – до 95,23 рубля за литр. С начала года рост составил 2,1 рубля.

Дизельное топливо, напротив, за апрель подешевело на 8 копеек – до 78,04 рубля за литр. В январе литр дизеля стоил 76,98 рубля.

