В Коми поступило почти 50 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

Задержку поставок в минздраве объяснили длительным производственным циклом.

В медицинские организации Коми, расположенные в районах с сохраняющимся повышенным риском заражения клещевым энцефалитом, поступила вакцина для профилактики этого заболевания. Прививку также можно сделать в санитарной части МВД и поликлиниках крупных частных предприятий.

В 2026 году для региона закупили около 43,7 тыс. доз препарата для взрослых и 5,2 тыс. – для детей. Вся партия поступила на госаптечный склад 14 апреля. В минздраве объяснили задержку длительным производственным циклом – вакцина поступала по мере выпуска.

Ранее во время прямой линии с главой минздрава Ириной Кондратьевой жители республики жаловались в соцсетях на отсутствие вакцины. Сейчас ведомство еженедельно проверяет наличие препарата и потребность в нем во всех больницах региона. Это значит, что проблема решена.

