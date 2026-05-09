Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 15:00

В Коми поступило почти 50 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита

Прививку можно сделать во всех медучреждениях республики, где есть риск заражения
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Задержку поставок в минздраве объяснили длительным производственным циклом.

Задержку поставок в минздраве объяснили длительным производственным циклом.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В медицинские организации Коми, расположенные в районах с сохраняющимся повышенным риском заражения клещевым энцефалитом, поступила вакцина для профилактики этого заболевания. Прививку также можно сделать в санитарной части МВД и поликлиниках крупных частных предприятий.

В 2026 году для региона закупили около 43,7 тыс. доз препарата для взрослых и 5,2 тыс. – для детей. Вся партия поступила на госаптечный склад 14 апреля. В минздраве объяснили задержку длительным производственным циклом – вакцина поступала по мере выпуска.

Ранее во время прямой линии с главой минздрава Ириной Кондратьевой жители республики жаловались в соцсетях на отсутствие вакцины. Сейчас ведомство еженедельно проверяет наличие препарата и потребность в нем во всех больницах региона. Это значит, что проблема решена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дамы в минусе: в Коми прекрасная половина человечества зарабатывает почти на 37% меньше, чем мужчины

В Коми женщины снова не угнались за мужскими зарплатами (подробности)