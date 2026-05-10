В Коми заболеваемость COVID-19 выросла более чем в шесть раз

COVID-19 взлетел на 518%: в Башкирии подвели итоги по инфекциям

В Коми за первые четыре месяца 2026 года зарегистрировали более 120 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Несмотря на общее снижение заболеваемости, специалисты фиксируют резкий рост случаев COVID-19.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора, с января по апрель в регионе выявили 120,8 тыс. инфекционных и паразитарных заболеваний. Это на 22,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 24,1% ниже среднемноголетних значений.

При этом наиболее заметный рост показал COVID-19 — заболеваемость увеличилась на 518%, или более чем в шесть раз.

Одновременно в республике улучшилась ситуация по ряду других инфекций. Снизилось число острых кишечных инфекций установленной этиологии — на 9%, в том числе вирусных — на 11,3%, а норовирусной инфекции — на 26,7%. Реже регистрировались хронические вирусные гепатиты (–10,3%), включая гепатит С (–19,4%), ветряная оспа (–28,3%), инфекционный мононуклеоз (–28,6%) и ВИЧ-инфекция (–32,2%).

Также в регионе стало меньше случаев ОРВИ — на 22,6%, гриппа — в два раза, внебольничной пневмонии — на 37,9%. Снизились показатели по педикулезу, микроспории и чесотке.

Однако по ряду заболеваний специалисты отмечают рост. Так, заболеваемость сальмонеллезом увеличилась в 2,9 раза, количество острых кишечных инфекций неустановленной этиологии выросло на 20,7%, а скарлатины — на 4,7%.

Кроме того, на 5,6% увеличилось число впервые выявленных активных форм туберкулеза, преимущественно органов дыхания. При этом доля бациллярных форм снизилась на 11,5%.

В Роспотребнадзоре отметили, что эпидемиологическая ситуация в республике остается контролируемой, однако требует повышенного внимания к отдельным видам заболеваний.