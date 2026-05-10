Более 13 тысяч жителей Коми получили доступ к современной связи

Программу развития связи в Коми могут завершить раньше 2030 года

В Коми ускорили темпы развития связи в малых населенных пунктах. За последние два года в республике заметно увеличилось число объектов, обеспечивающих жителей современными услугами мобильной связи и интернета.

Об этом на «Часе с министром» в Общественной палате региона сообщил министр цифрового развития и связи Коми Денис Мчедлишвили. По его словам, в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства в 2024 году в республике установили 10 новых станций связи, а в 2025-м — уже 12.

Всего благодаря реализации программы доступ к мобильной связи и интернету получили 56 населенных пунктов, где проживают более 13 тысяч человек. Еще три поселения обеспечили базовыми станциями за счет региональных субсидий.

В 2026 году квоту по федеральной программе для Коми увеличили до 18 объектов.

По словам министра, за два года республике удалось существенно нарастить темпы реализации программы, а при сохранении динамики есть шансы завершить ее раньше срока.

