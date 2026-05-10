Житель Коми в 20 лет создал семейную ферму без наемных работников

Фото: Минсельхоз Коми

Житель Усть-Куломского района Коми в 20 лет открыл собственное фермерское хозяйство и за несколько лет развил его до семейной фермы на 50 голов скота. Историю молодого агрария Николая Епова рассказали в Минсельхозе республики.

Николай зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство в 2019 году. Тогда ему было всего 20 лет. Позже молодой фермер окончил Вятскую сельскохозяйственную академию, однако к моменту получения диплома уже имел практический опыт работы в отрасли.

Одним из ключевых этапов развития хозяйства стала победа в грантовом конкурсе «Агростартап» Минсельхоза Коми. Благодаря господдержке семья приобрела трактор «Беларусь», пресс-подборщик и оборудование для заготовки кормов.

Сегодня хозяйство Еповых работает без наемных сотрудников. Всеми делами на ферме занимаются сам Николай, его отец Леонид Юрьевич и брат Александр.

В хозяйстве содержатся 18 голов крупного рогатого скота, включая 12 коров. За прошлый год семья произвела 3,1 тонны мяса в живом весе и 57 тонн молока. Для зимовки животных фермеры заготовили 100 тонн сена и 82 тонны сенажа.

У семьи есть ферма, рассчитанная на 50 голов, сельхозтехника и 60 гектаров земли, часть из которой находится в аренде. В дальнейшем Николай планирует развивать мясное направление животноводства.

