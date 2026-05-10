Более 85 тысяч жителей Коми подключились к программе долгосрочных сбережений

С ноября оформить договор ПДС можно через МФЦ

Жители Коми продолжают активно подключаться к программе долгосрочных сбережений. По данным Минфина республики, на 1 апреля 2026 года заключено более 85 тысяч договоров.

Только в первом квартале текущего года жители оформили свыше 10 тысяч договоров — это на 20% больше, чем годом ранее. Объем взносов за январь–март составил 1,6 млрд рублей, а с момента запуска программы в 2024 году — превысил 6 млрд рублей.

В Минфине Коми отмечают, что популярность программы растет благодаря господдержке и доступности сервиса. С ноября 2025 года оформить договор можно через МФЦ.

Программа долгосрочных сбережений позволяет создать финансовый резерв на будущее. Среди ее преимуществ — государственное софинансирование, налоговый вычет, гарантии сохранности средств и возможность их наследования.