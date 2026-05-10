В Коми после холодных выходных резко потеплеет

К концу недели потеплеет даже в Воркуте

После холодных выходных в Коми ожидается заметное потепление. С началом рабочей недели в регион начнет поступать теплый воздух благодаря южным ветрам.

По прогнозам синоптиков, ночные температуры составят от +5 до +12 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+25°С.

К концу недели потепление доберется и до заполярной Воркуты — впервые в этом сезоне там ожидается до +10…+15 градусов.

Однако вместе с теплом в республику придут дожди и грозы.

