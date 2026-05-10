В Сыктывкаре разыскивают мужчину с возможной потерей памяти

Для поисков жителя Сыктывкара нужны добровольцы

В Сыктывкаре разыскивают 56-летнего Александра Потолицына, местонахождение которого неизвестно с 8 мая. О начале поисков сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Коми.

По данным ориентировки, мужчина проживает в Сыктывкаре. Особую тревогу вызывает то, что пропавший нуждается в медицинской помощи, кроме того, возможна потеря памяти.

Приметы Александра Потолицына: рост около 172 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Предположительно, в день исчезновения он был одет в серую куртку, черные джинсы, черные полуботинки и серую шапку. С собой у мужчины была черная трость.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александра Потолицына, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Для поисков также требуется помощь добровольцев.