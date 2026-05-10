В Уфе из семьи изъяли пятерых детей после сигнала в полицию

Судьбу детей будут решать органы опеки

Опасных и неблагоприятных гидрологических явлений на реках Коми в настоящее время не зафиксировано. Об этом сообщили специалисты, отслеживающие паводковую ситуацию в регионе.

На реке Вычегда у поселка Помоздино сформировался максимальный уровень воды весеннего половодья, после чего начался спад. На реках крайнего юга республики, а также в бассейнах Вычегды и Мезени водоемы уже очистились ото льда.

В то же время на отдельных участках сохраняется подтопление пойм. Вода остается на пойме реки Вычегда у села Помоздино, на Вишере у деревни Лунь, а также на Печоре — в районе Усть-Усы, Щельяюра и Усть-Цильмы.

На реке Пижме у деревни Боровая вода уже вернулась в русло.

Из-за похолодания на реке Усе в районе села Петрунь вновь началось образование льда. Ниже по течению, от села Адзьва, наблюдается редкий ледоход. Аналогичная ситуация сохраняется и на реке Адзьве, а в верховьях Колвы все еще держится ледостав с закраинами.

На Печоре фиксируется вынос льда с реки Усы на участке Усть-Уса — Мутный Материк, тогда как от Щельяюра до Окунева Носа русло уже полностью очистилось.