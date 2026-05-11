Жителей Коми ждет четырехдневная рабочая неделя

сего в мае 2026 года будет 12 нерабочих дней и 19 рабочих.

С 12 по 15 мая жителей Коми ожидает короткая рабочая неделя, которая продлится всего четыре дня. Об этом напомнил Минтруд.

Напомним, выходные длятся с 9 по 11 мая включительно, потому что День Победы в этом году выпал на субботу, и понедельник тоже сделали нерабочим. Предыдущая сокращенная неделя была с 27 по 30 апреля – в пятницу тогда отмечали День весны и труда.

Всего в этом месяце у работающих граждан будет 19 трудовых дней и 12 выходных и праздничных.

