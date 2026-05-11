В Коми медведь попал на камеру во время ночной прогулки по сельской улице

Ночью 10 мая на улице Портовой в Троицке-Печорске заметили медведя.

В Троицко-Печорске ночью 10 мая на улице Портовой гулял медведь. Хищника засняли камеры видеонаблюдения, а запись позже выложили в группе районной газеты «Заря Припечорья». Ещё 13 апреля в этом же населённом пункте медведя замечали в районе водозабора и дачных участков квартала Южный.

Чтобы избежать трагедий, местных жителей просят сразу же сообщать о любой встрече с диким зверем или найденных следах по телефонам: полиция – 92041, единая дежурно-диспетчерская служба – 91408, а также по номеру 112.

Напомним, 25 апреля в Усть-Цилемском районе медведь напал на 55-летнего мужчину, и тот скончался от ран. На хищника организовали охоту. До этого медведей видели в Койгородском районе, недалеко от Троицко-Печорска, в Зеленце и на трассе в Усть-Куломском районе.

Добавим, что весенний сезон охоты на бурого медведя в регионе начался 15 апреля.

