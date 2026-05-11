В Коми 30-летний водитель Hyundai насмерть врезался в дерево

Трое пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранним утром 10 мая в Удорском районе Коми произошла смертельная авария. На 10-м километре дороги Усогорск – Буткан 30-летний мужчина за рулем Hyundai Sonata не справился с управлением, и машина вылетела в левый кювет,где врезалась в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте до приезда скорой.

В результате ДТП пострадали четверо пассажиров, трое из них не были пристегнуты ремнями. У юноши 2007 года рождения диагностированы сочетанная травма, перелом бедра, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У девушки 2009 года рождения нашли ушибы головы, ЧМТ и сотрясение. Еще один 21-летний пассажир получил травму позвоночника, ЧМТ и сотрясение. Всех троих госпитализировали. Еще одна 17-летняя девушка отделалась ссадинами мягких тканей.

