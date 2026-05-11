НовостиОбщество11 мая 2026 10:00

В Ижме отремонтируют кабинеты детской школы искусств за 2,45 млн рублей

Победитель аукциона выполнит работы в ДШИ на улице Чупрова до 10 августа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Подрядчик будет отвечать за качество ремонта в течение 36 месяцев.

В Ижме собираются отремонтировать кабинеты детской школы искусств, расположенной на улице Чупрова. На портале госзакупок подвели итоги электронного аукциона. Максимальная цена контракта составляла 3,6 млн рублей, но в торгах участвовало несколько подрядчиков, и победитель согласился выполнить все работы за 2,45 млн рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит провести ремонт учебных помещений учреждения. Завершить работы планируется до 10 августа этого года. По условиям сделки исполнитель будет нести ответственность за качество сделанного в течение 36 месяцев с момента подписания акта приемки. Гарантия распространяется и на скрытые недостатки, которые могут проявиться после сдачи объекта, кроме случаев, когда повреждения нанесены умышленно посторонними людьми.

