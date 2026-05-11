В селе Палевицы 16-летний мотоциклист без прав сбил велосипедистку

Фото: ГАИ по Коми

В ГАИ Коми рассказали о ДТП, которое случилось в Сыктывдинском районе вечером 10 мая. Около 21:10 в селе Палевицы 16-летний подросток за рулем мотоцикла «Иж» ехал по улице Советской со стороны Экспериментальной в направлении Набережной. Напротив дома №31 он выехал на встречную полосу и сбил велосипедистку, которая двигалась ему навстречу.

В результате аварии пострадала женщина 1991 года рождения. Врачи диагностировали у нее перелом левого предплечья, закрытую травму левого коленного сустава, ушиб левого плеча и ссадину правой голени. Пострадавшую госпитализировали.

Выяснилось, что юный водитель раньше к административной ответственности не привлекался, но водительских прав у него нет. Мотоцикл отправили на специализированную стоянку.

