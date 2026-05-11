НовостиОбщество11 мая 2026 14:00

В Коми назвали самые популярные имена новорожденных

София и Михаил стали самыми популярными именами в Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Коми опубликовали рейтинг популярных и редких имен младенцев.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми опубликовали рейтинг самых популярных и необычных имен, которые родители выбирали для новорожденных в 2026 году. Судя по данным сервиса подбора имен, лидерами среди девочек стали Ева и София, а среди мальчиков - Михаил и Тимофей.

Имя Михаил получили 49 мальчиков, Тимофей - 40, Александр - 35, Роман - 34, Дмитрий - 33. Среди девочек чаще всего новорожденных называли Евой - это имя выбрали 40 раз. Имя София получили 38 малышек, Варвара - 31, Василиса и Ксения - по 29.

В список редких имен тоже вошли весьма необычные варианты. Девочек в Коми называли Сабиной, Эллой, Агнией, Лесей и Доминикой. Среди мальчиков встречались имена Аврелий, Ратмир, Микаэль, Всеволод и Марат.

