В Сыктывкаре при обгоне водитель сбил пешехода, шедшего по обочине

46-летний водитель Chevrolet наехал на мужчину во время обгона.

В ГАИ Коми рассказали о ДТП, которое случилось в Сыктывкаре утром 10 мая. Около 7:40 водитель Chevrolet Cruze 1978 года рождения ехал по улице Лесопарковой со стороны Ручейной в направлении местечка Радиобиология. Напротив дома №11/5 он решил обогнать попутную машину и в этот момент сбил пешехода, который шел по левому краю проезжей части в ту же сторону, что и автомобиль.

В результате аварии пешеход получил ушиб правой руки. Госпитализация ему не потребовалась. Водитель Chevrolet управляет машиной с 2009 года.

Обстоятельства ДТП выясняются.

