Путин наградил двух педагогов из Коми почетными званиями

Екатерина Артеева и Людмила Минина получили награды.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий ряду граждан, и в числе награжденных оказались два педагога из Коми.

Так, звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» удостоилась Екатерина Артеева, которая преподает русский язык и литературу в школе села Мутный Материк. Ее педагогический стаж составляет 37 лет. Аналогичную награду получила Людмила Минина – преподаватель музыки и пения в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени И.А. Куратова. В профессии она работает уже 49 лет.

Оба учителя отмечены за многолетний добросовестный труд и вклад в воспитание подрастающего поколения.

