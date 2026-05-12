В Сыктывкаре нашли пропавшего Александра Потолицина

В Сыктывкаре завершились поиски 56-летнего Александра Потолицина. Мужчину нашли живым, сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Благодарим всех участников поиска», — сообщили добровольцы.
Напомним, местонахождение жителя Сыктывкара было неизвестно с 8 мая 2026 года. Волонтеры отмечали, что мужчина нуждался в медицинской помощи и передвигался с тростью.
Обстоятельства его обнаружения не уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Когда на УЗИ сказали о двойне, я полдня смотрела в стену»: как семья из Эжвы стала в один миг многодетной и ни на секунду не пожалела об этом
Семья из Эжвы раскрыла секреты семейного многодетного счастья (подробности)