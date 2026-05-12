НовостиОбщество12 мая 2026 7:10

В Коми нашли арендатора для охотугодья в двух районах

Единственную заявку на аукцион подало АО «Коми Холдинг»
Источник:kp.ru
В Коми провели торги на право заключения охотхозяйственного соглашения для крупного участка в Сыктывдинском и Усть-Вымском районах. Единственным участником аукциона стало АО «Коми Холдинг», заявку компании приняли и допустили к торгам.

Речь идет об охотничьем угодье площадью более 106 тысяч гектаров. Соглашение на аренду территории планируется заключить сроком на 49 лет.

На территории угодья обитают лоси, медведи, волки, зайцы-беляки, а также глухари, тетерева и рябчики.

Согласно условиям соглашения, на участке будут разрешены различные виды охоты, включая любительскую, спортивную и промысловую.