В Коми пьяная девушка без прав устроила ДТП и сама же пострадала

Фото: Госавтоинспекция Коми

В понедельник, 11 мая, в Сысольском районе опрокинулся Mitsubishi Lancer, в результате чего пострадала пьяная девушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Коми.

Авария произошла около 3.32. Пьяная девушка 1997 года рождения ехала за рулем Mitsubishi по автодороге Горьковская — Визинга. На 8-м километре водитель не справилась с управлением. Из-за этого легковушка съехала в кювет, а затем опрокинулась.

В результате ДТП пострадала девушка, управлявшая иномаркой. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб поясницы. Пострадавшую увезли в больницу. Прав она никогда не получала. Автомобиль отправили на спецстоянку.