В Ухте нашли мертвой 41-летнюю Татьяну Фомину

Спасатели нашли погибшей 41-летнюю жительницу Ухты Татьяну Фомину. Ее тело обнаружили 11 мая на реке Ухта.

Напомним, сестонахождение женщины было неизвестно с 4 мая. О пропаже сообщили волонтеры «ЛизаАлерт» в Коми 5 мая. В поисках участвовали полиция, отряд «СПАС-Коми» и ВОСВОД Коми.

Ранее спасатели осмотрели территорию от Ухты до села Усть-Ухта, береговую линию поселка Веселый Кут, районы Гэрдъель, Крохаль и поселок Шудаяг. Работы затруднял высокий уровень воды, однако тело ухтинки удалось найти.

Сейчас по факту гибели проводится проверка, причины смерти устанавливаются.