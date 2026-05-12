Банду «Ифы-Козлова» будут судить за убийство трех человек

В Коми завершили расследование новых эпизодов деятельности знаменитой банды.

Следственный комитет Коми закончил расследование еще нескольких преступлений, которые совершила банда «Ифы-Козлова» в 2004-2005 годах. Под суд пойдут лидер преступного сообщества Юрий Козлов и трое его подельников. Им предъявили обвинение в убийстве трех человек организованной группой, которое было сопряжено с бандитизмом и совершено с целью скрыть другое преступление. Кроме того, Козлова обвиняют в приготовлении к убийству по аналогичным статьям, а одного из фигурантов – в участии в вооруженной банде и нападениях.

Следствие выяснило, что лидеры воркутинского преступного мира Юрий Козлов и Олег Ифа решили расправиться с главой банды «Шагивалеевские», местонахождение которого было неизвестно. Чтобы выманить его в Воркуту, преступники разработали план убийства его брата. В ноябре 2004 года в гараже в поселке Комсомольском обвиняемые убили брата лидера «Шагивалеевских» и сопровождавшего его человека, а потом вывезли тела в разные места. В мае 2005 года в лесу под поселком Фряново Московской области участники сообщества убили девушку, которая помогала собирать информацию о потерпевшем – она знала о готовящемся преступлении, и ее устранили, чтобы замести следы. Тело засыпали землей, ветками и мусором.

Одного из фигурантов, Сергея Ильина, разыскивали с 2012 года, а в январе 2025 года его задержали в соседнем государстве и выдавили России. Уголовное дело передали в суд.

Всего по делу банды «Ифы-Козлова» проходило 29 человек. Пятерых, заключивших досудебные соглашения, осудили в 2014 году на сроки от 7 до 13 лет. В 2018 году лидера Юрия Козлова и еще 19 участников, включая двоих фигурантов этого дела, признали виновными в создании преступного сообщества, бандитизме, убийствах, покушениях, причинении тяжкого вреда здоровью, незаконном обороте оружия и другом. С учетом апелляции Верховного суда им дали от 7 до 27 лет колонии. Еще двух членов банды осудили в 2021 и 2024 годах на 8 и 13 лет. Лидеры Олег Ифа и Акакий Качарава до сих пор в международном розыске, их заочно арестовали.