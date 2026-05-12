В Эжве умер семиклассник

В Эжве по факту гибели местного школьника проводят проверки на уровне управления образования и правоохранительных органов, а с ближайшим окружением мальчика уже состоялись индивидуальные консультации. Как сообщили в министерстве образования и науки Коми, следственные мероприятия ведут правоохранители, а управление образования Сыктывкара организовало служебно-педагогическую проверку, чтобы выяснить объективные причины и условия случившегося. По данным администрации города, трагедия произошла за пределами школы.

После случившегося с учениками школы и их родителями работали школьный педагог-психолог и психологи Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города, которые определили алгоритм взаимодействия родителей с детьми в кризисной ситуации (его составляющие в ведомстве не раскрыли). С друзьями и одноклассниками мальчика провели индивидуальные консультации по оказанию экстренной психологической помощи и сопровождению в состоянии сильных эмоциональных переживаний.

В мае 2026 года в школе организовали профилактические мероприятия для родителей, педагогов и учащихся.

Напомним, что в Воркуте также выясняют обстоятельства смерти двух школьников. В одном случае предварительная причина гибели девочки – остановка сердца, а юноша скончался из-за отека головного мозга. По данным мэра Воркуты Игоря Гурьева, эти случаи не были связаны между собой.