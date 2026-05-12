В Корткеросском районе 42-летний мужчина выпал из лодки на Вычегде и утонул

МЧС напоминает: каждый в лодке должен быть в жилете. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Подтыбок Корткеросского района утонул 42-летний мужчина. В службу спасения 12 мая сообщили, что он выпал из лодки на реке Вычегде. Тело погибшего уже извлекли из воды. Отмечается, что спасательного жилета на нем не было.

Главное управление МЧС по Коми напоминает: каждый человек в лодке обязательно должен надевать спасательный жилет – это вопрос жизни. Нельзя раскачивать или перегружать плавсредство, а также меняться местами во время движения.