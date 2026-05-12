НовостиПроисшествия12 мая 2026 12:00

В Корткеросском районе 42-летний мужчина выпал из лодки на Вычегде и утонул

Тело погибшего извлекли из воды
Дарья КИНЗИКЕЕВА
МЧС напоминает: каждый в лодке должен быть в жилете.

В поселке Подтыбок Корткеросского района утонул 42-летний мужчина. В службу спасения 12 мая сообщили, что он выпал из лодки на реке Вычегде. Тело погибшего уже извлекли из воды. Отмечается, что спасательного жилета на нем не было.

Главное управление МЧС по Коми напоминает: каждый человек в лодке обязательно должен надевать спасательный жилет – это вопрос жизни. Нельзя раскачивать или перегружать плавсредство, а также меняться местами во время движения.