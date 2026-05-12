19-летняя сыктывкарка перевела через свою карту 5 млн рублей мошенникам

19-летняя жительница Сыктывкара стала фигуранткой уголовного дела о незаконном обороте средств платежей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре возбудили уголовное дело против 19-летней местной жительницы за неправомерный оборот средств платежей. Девушка искала в интернете дополнительный заработок и нашла незнакомца, который предложил ей подработку: нужно было предоставить реквизиты своего банковского счета, чтобы на него зачисляли деньги, а потом переводить их на другие счета, оставляя себе оговоренную долю. На карту сыктывкарки поступило около 5 миллионов рублей, когда она выполнила переводы, забрала свою часть.

На допросе подозреваемая объяснила, что понимала противоправность своих действий, но надеялась, что об этом никто не узнает.

Сотрудники полиции призывают граждан не поддаваться на предложения о легком заработке в сети. Передача реквизитов карты, доступ к личному кабинету или согласие переводить чужие деньги через свой счет – это не просто рискованно, а уголовно наказуемо. Даже если человек лично не совершает кражу, участие в таких схемах влечет ответственность.