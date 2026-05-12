В Коми мужчина уплыл на лодке и пропал

В Корткеросском районе Коми ищут уплывшего на лодке мужчину

В Корткеросском районе Коми ищут мужчину 1969 года рождения, уплывшего на лодке.

Вечером 8 мая к спасателям обратилась жительница села Нившера. Женщина рассказала, что ее муж не вернулся из леса в назначенное время. Он уехал на моторной лодке в избушку. Последний раз жителя Коми видели 7 мая. В тот день он плыл в сторону дома.

На следующий день местные жители нашли похожую перевернутую лодку с включенной скоростью. Ее обнаружили в пяти километрах от Нившеры. Найти мужчину пока не удалось. Поиски продолжатся после того, как вода войдет в русло.