Леонид Агутин выступит в Сыктывкаре за гонорар до 9 млн рублей

Популярный певец и композитор Леонид Агутин примет участие в республиканском празднике народного творчества «Шондiбан» в Сыктывкаре, где выступит в роли хедлайнера. По данным на начало 2026 года, стоимость одного выступления артиста могла достигать 9 млн рублей.

В организационные расходы, помимо гонорара, входит и выполнение так называемого бытового райдера - перечня требований к условиям размещения, питанию, обустройству гримерки и другим бытовым мелочам. Известно, что по состоянию на 2025 год Агутин запрашивал в гримерку вино, шотландский виски с 12-летней выдержкой, рыбную и фруктовую нарезки, а также возможность заказать горячий обед. Музыкантам его коллектива полагались три бутылки вина и пива на каждого плюс кефир.