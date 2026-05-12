На реке Вычегде у села Сторожевск вода поднялась до пика

Уровни воды на реках Коми ниже нормы на 15-270 см. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По данным Коми ЦГМС, на верхнем и среднем течении Печоры, а также на реке Илыч максимальные уровни первого пика половодья прошли в период с 8 по 11 мая. Это случилось на 5-15 дней раньше средних многолетних сроков. При этом вода стоит на отметках, которые на 15-270 сантиметров ниже нормы. На Вычегде у села Сторожевск тоже зафиксировали пик половодья: уровень поднялся раньше обычного на 6 дней и остановился на 111 сантиметрах, что все равно ниже средних значений.

Вода пока остается на пойме на Вишере у деревни Лунь, на Печоре возле села Усть-Уса, у поселка Щельяюр и у села Усть-Цильма. А на Вычегде у села Помоздино поток уже вернулся в русло. Сейчас на большинстве рек уровни снижаются – за сутки вода убывает на 4-59 сантиметров. На Усе у села Петрунь продолжается ледообразование: полыньи и снежура занимают около 50% акватории. В низовьях Адзьвы наблюдается редкий шугоход (до 20%). Ниже села Адзьва на Усе и на Печоре в районе Усть-Усы также отмечается редкий ледоход.