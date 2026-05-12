В Сыктывкаре на кольце у монумента Трудовой славы высадят 618 кв. м подсолнухов

Подрядчика для озеленения Сыктывкара выберут 19 мая. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Власти Сыктывкара ищут подрядчика для оформления и ухода за цветниками в городе и пригородных поселках. На портале госзакупок разместили заявку с начальной ценой 13,5 млн рублей из муниципального бюджета. Документы принимают до 15 мая 2026 года, а победителя электронного аукциона определят 19 мая. Подрядчик должен будет подготовить почву, вырастить или купить рассаду, высадить цветы и ухаживать за ними вплоть до 20 октября.

Самый крупный объект появится у монумента Трудовой славы на «кольце»: здесь на 618 кв. м высадят подсолнухи ковровым узором, а соседнюю клумбу на 114,9 кв. м украсят бархатцами в виде лучей. Второй по величине цветник разобьют в сквере на Стефановской площади у памятника Ленину: на пяти клумбах общей площадью 592,3 кв. м – красные и белые бегонии, малиновые петунии и желтые бархатцы. На склоне от памятника появится еще 216 кв. м белых, розовых и красных бегоний. Третье место – у перекрестка улиц Бабушкина и Советской: 526 кв. м, где высадят петунии микс и цинерарии плавными линиями.

Всего планируется благоустроить 87 объектов озеленения на 38 общественных территориях, в том числе в поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка. Работы включают выкорчевку старых насаждений, уборку мусора, подсыпку грунта, внесение удобрений и нанесение рисунка с разметкой для высадки 184 тысяч однолетников. Подрядчик также должен будет поливать цветы, полоть, убирать сорняки, заменять погибшие растения и стричь бордюры.