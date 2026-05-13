Туман и тепло до +20°С: прогноз погоды в Коми

В Сыктывкаре существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +18°С

В Коми 13 мая ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. По данным синоптиков, днём местами возможны небольшие осадки.

Ночью температура воздуха в южных районах составит от +3 до +8 градусов, в северных — от 0 до +5°С. На северо-востоке региона столбики термометров могут опуститься до -5°С. Днём воздух прогреется до +15…+20°С, однако на севере местами будет прохладнее — от +10 до +15°С.

В Воркутинском районе ночью и утром ожидается туман. Температура там ночью составит от -5 до -10°С, а днём — от +2 до +7°С.

В Сыктывкаре существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха составит +4…+6°С, днём — +16…+18°С.