Коми заняла 38-е место в России по доступности электроэнергии

Коми вошла в середину рейтинга регионов по доступности электричества

Коми заняла 38-е место среди российских регионов по доступности электроэнергии для населения. Такие данные приводятся в исследовании «РИА Рейтинг».

По расчётам аналитиков, на среднюю заработную плату жителя региона можно приобрести около 11,6 тыс. киловатт-часов электроэнергии. При этом с декабря 2025 года по март 2026-го тарифы в республике выросли на 1,6%.

В марте стоимость 100 кВт·ч электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объёме потребления составляла 716 рублей.

Лидерами рейтинга стали преимущественно северные и дальневосточные регионы, включая Мурманскую область, Камчатский и Красноярский края. Замкнула первую десятку Москва. Последнее место заняла Калмыкия.