На счет уроженца Татарстана поступил миллион от обманутой жительницы Коми

18-летнего «дроппера» из Татарстана будут судить по делу о мошенниках

В Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Набережных Челнов, которого обвиняют в передаче банковского счёта для незаконных операций.

По версии следствия, в августе 2025 года молодой человек за вознаграждение в размере 3 тыс. рублей открыл банковский счёт и передал доступ к нему вместе с сим-картой неизвестному лицу.

Позже на этот счёт поступил 1 млн рублей от жительницы Коми, ставшей жертвой мошенников. Обвиняемый полностью признал вину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №21 Набережных Челнов.