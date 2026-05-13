В ряде районов Коми объявили максимальный класс пожароопасности

В Коми с 13 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность

С 13 мая в отдельных районах Коми прогнозируется установление чрезвычайной пожароопасности 5 класса. Об этом предупреждают синоптики ЦГМС республики.

Максимальный уровень пожарной опасности ожидается местами. Такие условия способствуют быстрому распространению природных возгораний, в связи с чем жителям рекомендуют соблюдать повышенные меры предосторожности при обращении с огнём.

При пятом классе пожароопасности повышается риск возникновения и быстрого распространения лесных и ландшафтных пожаров даже при незначительных источниках возгорания.