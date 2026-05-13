В Сыктывкаре водитель Lada Granta насмерть сбил мужчину на скутере

В ГАИ Коми рассказали подробности смертельной аварии, которая случилась в Сыктывкаре 12 мая в 17:55. По данным ведомства, 35-летний водитель Lada Granta выезжал с прилегающей территории дома №8 по улице 65-летия Победы, и при повороте налево не уступил дорогу скутеру под управлением мужчины 1963 года рождения. В ГАИ уточнили, что пенсионер ехал по главной – улице Пермской – со стороны Колхозной в направлении Школьной.

В результате ДТП водитель скутера погиб в машине скорой помощи. Отмечается, что в момент аварии он был в мотошлеме.

Водитель Lada за всё время привлекался к ответственности 129 раз, из них 4 – в течение последнего года. Его стаж вождения – с 2009 года.