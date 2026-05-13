В Коми пьяный водитель без прав сбил в поле девушку

Во вторник, 12 мая, в Сысольском районе Коми пьяный водитель автомобиля «Лада Калина» сбил в поле девушку 2007 года рождения. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла около 1.27 в 500 метрах от дороги Куниб – Вотча – Ягдор. Пьяный молодой человек 1997 года рождения ехал за рулем «Лады» по сельскохозяйственному полю. Водитель сбил девушку, которая находилась позади легковушки.

В результате ДТП пострадавшая получила переломы позвоночника, а также компрессионный осколочный перелом. Девушку увезли в больницу.

Водитель получил права в 2016 году. Ранее его 29 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В 2023 году молодого человека лишили прав за повторную езду в состоянии опьянения. Теперь ему грозит уголовная ответственность.