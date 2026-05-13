Отопление в Сыктывкаре отключат с 14 мая

В Сыктывкаре с 14 мая заканчивается отопительный сезон. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте городской администрации 13 мая. Такое решение приняли из-за того, что среднесуточная температура на улице устойчиво держится выше +8 градусов.

В документе сказано, что организациям, которые занимаются теплоснабжением, – «Комитеплоэнерго», «Жилкомуслуги», «Управление капитального ремонта», «Агро-тепло», «Комитекс», Сыктывкарскому ЛПК, Эжвинскому «Жилкомхозу» – а также компаниям, управляющим многоквартирными домами, рекомендовано отключить отопление в жилых зданиях и объектах социально-культурной сферы.

Теплоснабжающие организации также должны обеспечить подачу горячей воды с учётом графиков испытаний тепловых сетей и работы летних лагерей. Кроме того, им рекомендовано после окончания отопительного периода провести проверки тепловых сетей на прочность и плотность в сроки, установленные законодательством. Постановление вступает в силу 14 мая 2026 года. Контроль за его исполнением возложен на первого заместителя руководителя администрации Сыктывкара Александра Гонтаря.