Многодетную жительницу Коми обвиняют в мошенничестве почти на 2 млн рублей

Следствие насчитало 60–70% времени в Петербурге и потребовало вернуть деньги.

В Коми 37-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве при получении единых пособий на детей. Мать, у которой трое несовершеннолетних, должна вернуть государству около 2 млн рублей.

До 2022 года женщина постоянно жила в Печоре, там же был зарегистрирован её бизнес. Во время беременности вторым ребенком у неё возникли осложнения, и она уехала к матери в Санкт-Петербург, где прошли роды и лечение. После этого женщина стала фактически жить на два города, регулярно перемещаясь между Печорой и Северной столицей. Третьего ребёнка она родила уже в Петербурге в 2025 году.

Единые пособия на всех детей Наталья оформляла, используя регистрацию в Коми. Спустя полгода в отношении неё возбудили уголовное дело о мошенничестве, что стало для неё неожиданностью.

Следствие изучило телефонные биллинги, банковские операции и структуру расходов женщины. Специалисты пришли к выводу, что около 60–70% времени Наталья проводила в Санкт-Петербурге. По версии следствия, она изменила фактическое место жительства, но не сообщила об этом в Социальный фонд и продолжала получать выплаты как жительница Коми.

Сама женщина не согласна с такой трактовкой: она считает, что частые поездки не являются нарушением. Согласно действующим правилам, единое пособие допускается оформлять по месту регистрации, пребывания или фактического проживания. Однако с 2024 года контроль в этой сфере ужесточился: если выплаты назначены в одном регионе, а человек живёт в другом, Социальный фонд обязан это проверять и при необходимости прекращать выплаты.

Адвокат Нарек Петросян пояснил BAZA, что в подобных делах ключевым является доказательство умысла. Необходимо установить, что человек сознательно указал недостоверные сведения именно ради получения выплат, а не просто перепутал адреса или не разобрался в правилах. Женщина свою вину не признаёт.